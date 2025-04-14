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14 квітня 2025, 13:22

Україна досі не отримала обіцяні США системи Patriot, – Зеленський

14 квітня 2025, 13:22
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фото: AP
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Україна так і не отримала додаткові системи Patriot, які були обіцяні на саміті НАТО у Вашингтоні ще у липні 2024 року

Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю 60 Minutes на CBS News, інформує RegioNews.

"Я поважаю вибір США, але коли США нам такі системи не дали, або не продали, ми готові на будь-який формат, питання не в грошах", – сказав президент.

За його словами, деякі європейські партнери готові допомогти фінансово у купівлі цих систем.

"Але США кажуть, що сьогодні немає можливості. Але в цей час вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні, але якщо ми партнери, невже не можна знайти можливість захистити Україну?" – зазначив Зеленський.

За словами президент, він виклав різні варіанти у розмові з президентом Дональдом Трампом.

"Є система Patriot, і у вас їх багато, і у вас є виробництво, є кілька кроків, як захистити Україну. Крок номер один: одна система, яка коштує півтора мільярда доларів, ми готові купити хоча б десять систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних, центри міст, там, де скупчення людей. Це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші, і все будемо сплачувати", – сказав глава держави.

Другий варіант, за словами Зеленського, ліцензії на виробництво систем і відповідних ракет, і він просив про це нинішню і попередню адміністрацію США.

Також він згадав про країни на Близькому Сході, в Європі, Азії де розміщені американські системи Patriot і де немає військових дій, які могли б передати в України.

"Ми були готові отримати їх навіть в оренду. Форматів, як це забезпечити багато. Потрібне бажання", – додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна готова купити у США "пакет озброєнь". Йдеться про ППО та інші інструменти, які потрібні країні.

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