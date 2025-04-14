У Сумах майже 40 поранених залишаються в лікарнях, 11 – у важкому стані

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Внаслідок ракетного удару Росії по Сумах у неділю загинули 34 людини. Близько 40 осіб перебувають у лікарні, з яких 11 – у важкому стані

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає RegioNews.

"На даний момент 34 особи загинуло, з них – двоє дітей 2008 та 2013 р.н. 119 отримали поранення, близько 40 осіб перебуває в лікарні, з них 11 – в тяжкому стані", – сказав Клименко.

За його словами, ворог наніс два удари по Сумах з проміжком 2–2,5 хвилини. "Удар по центру міста. Ракета – попередньо Іскандер М осколково-фугасної дії", – зазначив глава МВС.

Він додав, що швидкість цієї ракети становить більше 2 км за секунду. "За 100 км менше ніж за 45 секунд вона долітає… люди мають дуже швидко спускатися в укриття", – наголосив він.

Нагадаємо, вранці 13 квітня на Вербну неділю війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру Сум. Окупанти застосували балістичні ракети з касетними боєприпасами.

За останніми даними, відомо про 34 загиблих, з них 2 дітей. Травмовано 119 людей, з них 15 дітей.

Також повідомлялося, що в Сумах оголосили триденну жалобу за загиблими в результаті ракетного удару.

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