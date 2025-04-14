Смертельная статистика: россияне убили более шестисот украинских детей

фото: Днепропетровская ОВА

С начала полномасштабной войны России против Украины по состоянию на 14 апреля 2025 года погибли 618 детей

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что более 2502 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

Так, по состоянию на утро 14 апреля, по официальной информации ювенальных прокуроров, 618 детей погибли и более 1884 получили ранения разной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой – 638, Харьковской – 480, Херсонской – 203, Днепропетровской – 228, Киевской – 136, Запорожской – 170, Николаевской – 118 и Сумской – 132.

Напомним, в последнее время Россия усилила атаки на Украину, нанося удары по мирным жителям.

Так, 4 апреля российские военные атаковали Кривой Рог баллистической ракетой. В результате удара погибли 19 человек. Среди них 9 – это дети.

13 апреля на Вербное воскресенье войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру Сум. Оккупанты применили баллистические ракеты с кассетными боеприпасами. По последним данным, известно о 34 погибших, из них 2 детей.

По словам Владимира Зеленского, из-за развязанной Россией войны в Украине погибли почти 13 тысяч мирных жителей и до 100 тысяч украинских военных.