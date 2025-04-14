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Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Учора, 13 квітня, о 07:17 та 07:32 ворог здійснив артилерійський обстріл, а о 12:14 та 14:44 атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що вчора, близько 15:45, окупанти здійснили артилерійський обстріл, а сьогодні зранку атакували FPV-дроном акваторію Очаківської громади. На щастя, люди там не постраждали.

За даними ОВА, в ніч на 14 квітня сили ППО знищили на Миколаївщині один БпЛА типу "Shahed 131/136".

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів три людини загинули, постраждали шестеро мирних мешканців.