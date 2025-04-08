Удар по Кривому Рогу: в лікарнях залишається 31 людина

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Внаслідок удару по Кривому Рогу, який стався в 4 квітня, в лікарнях залишається 31 людина

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"У лікарнях залишається 31 поранений через ракетну атаку на Кривий Ріг. У тому числі – 5 дітей", – йдеться у повідомленні.

Лисак зазначив, що шестеро пацієнтів все ще перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, ввечері 4 квітня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Після 23:00 російські загарбники запустили на місто "Шахеди".

Повідомлялося про 19 загиблих та 72 постраждалих. 6 квітня у лікарні помер 57-річний постраждалий.

Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через удар РФ по Кривому Рогу.