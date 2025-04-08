Удар по Кривому Рогу: в лікарнях залишається 31 людина
Внаслідок удару по Кривому Рогу, який стався в 4 квітня, в лікарнях залишається 31 людина
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"У лікарнях залишається 31 поранений через ракетну атаку на Кривий Ріг. У тому числі – 5 дітей", – йдеться у повідомленні.
Лисак зазначив, що шестеро пацієнтів все ще перебувають у важкому стані.
Нагадаємо, ввечері 4 квітня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Після 23:00 російські загарбники запустили на місто "Шахеди".
Повідомлялося про 19 загиблих та 72 постраждалих. 6 квітня у лікарні помер 57-річний постраждалий.
Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через удар РФ по Кривому Рогу.
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
На Київщині жінка палила траву, а загорівся сусідський сарай
08 квітня 2025, 09:59Обстріли Сумської області не вщухають – 18 атак за ніч і ранок
08 квітня 2025, 09:33Окупанти скинули з дрона вибухівку на чоловіка у Херсоні
08 квітня 2025, 09:28Українці скаржаться на порушення прав: cкільки звернень отримав омбудсмен
08 квітня 2025, 09:10На Херсонщині через російські обстріли отримали поранення 8 людей
08 квітня 2025, 09:01За добу на Донеччині – 2 загиблих і 2 поранених через дії росіян
08 квітня 2025, 08:50Сили ППО збили 9 російських безпілотників, ще 31 – локаційно втрачений
08 квітня 2025, 08:31Суд покарав дубенчанина за грабіж – 7 років за ґратами
08 квітня 2025, 08:14Росіяни вночі атакували три райони Дніпропетровщини: пошкоджені адмінбудівлі, підприємство та будинки
08 квітня 2025, 08:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі блоги »