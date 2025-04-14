Зеленский рассказал, сколько мирных жителей и военных убила Россия

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Из-за развязанной Россией войны в Украине погибли около 13 тысяч мирных жителей и до 100 тысяч украинских военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью CBS News.



"Ежедневные российские удары по украинским городам. 1700 нападений на школы, более 600 погибших детей, 780 атак на медицинские учреждения, 13 000 убитых мирных жителей и до 100 000 украинских военных", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, наш народ платит высокую цену.

"Нет более высокой цены. Мы отдали все наши деньги – все, что у нас есть с точки зрения финансов. Но самое главное, мы отдали жизнь наших людей", – сказал президент.

Кроме того, Зеленский добавил, что на кону безопасность всего мира.

"Если мы не будем твердо стоять, он (ред. президент России Владимир Путин) будет продвигаться дальше. Это не просто пустые спекуляции; угроза реальна. Конечная цель Путина — возродить Российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что это может перерасти в мировую", – подчеркнул украинский президент.

Напомним, утром 13 апреля на Вербное воскресенье войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру Сум. Оккупанты применили баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.

По последним данным, погибли по меньшей мере 34 человека, среди них есть дети, а количество раненых уже достигло 117 человек.

Владимир Зеленский призвал к жесткой реакции международного сообщества.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на ракетный удар РФ по Сумам , назвав его "ужасным" и "ошибкой РФ".