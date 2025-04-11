В Україні можуть скоротити кількість народних депутатів: названа причина
У Верховній Рраді можуть скоротити кількість нардепів з 450 до 300
Про це заявив очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук у програмі "Є розмова" на YouTube-каналі Укрінформу, передає RegioNews.
За його словами, через зменшення чисельності населення України, яке потрібно представляти у парламенті, вочевидь, постане питання про скорочення кількості народних депутатів із 450 до 300 осіб.
"Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради пропозиції щодо змін до Конституції, які передбачали скорочення кількості народних депутатів до 300 осіб", - зазначив Стефанчук.
Нагадаємо, Рада зняла із порядку денного законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії.
В Офісі Президента прокоментували повідомлення про вибори у липніВсі новини »
31 березня 2025, 16:44В уряді назвали дату, коли Україна стане членом ЄС
14 березня 2025, 18:45Кабмін призначив нового заступника Міністра у справах ветеранів України
11 березня 2025, 12:42
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
У Києві судитимуть чоловіка, який продавав психотропи жителям столиці
11 квітня 2025, 16:30На Волині прикордонники затримали двох молодих чоловіків, які намагались втекти за кордон
11 квітня 2025, 16:28На Миколаївщині правоохоронець може сісти на 8 років за побиття ув’язненого
11 квітня 2025, 16:14Запросив і вбив: у Києві чоловік зарізав кухонним ножем свого гостя
11 квітня 2025, 16:10Ділили спадщину: на Рівненщині чоловік побив брата палицею
11 квітня 2025, 15:48На Закарпатті судитимуть керівника ДСНС, який працевлаштовував на роботу за 6000 доларів
11 квітня 2025, 15:45У Запорізькій області прикордонники викрили шахрая, який продавав авто для військових
11 квітня 2025, 15:37Укрпошта повідомляє про шахрайські повідомлення з проханням забрати посилку, які надходять українцям
11 квітня 2025, 15:21Ціна пам'яті: чи стане меморіал на Київщині черговою оборудкою
11 квітня 2025, 15:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"