В Україні можуть скоротити кількість народних депутатів: названа причина

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У Верховній Рраді можуть скоротити кількість нардепів з 450 до 300

Про це заявив очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук у програмі "Є розмова" на YouTube-каналі Укрінформу, передає RegioNews.

За його словами, через зменшення чисельності населення України, яке потрібно представляти у парламенті, вочевидь, постане питання про скорочення кількості народних депутатів із 450 до 300 осіб.

"Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради пропозиції щодо змін до Конституції, які передбачали скорочення кількості народних депутатів до 300 осіб", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, Рада зняла із порядку денного законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії.