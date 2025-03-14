В уряді назвали дату, коли Україна стане членом ЄС

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Україна буде членом Європейського Союзу до 2030 року. Кілька факторів вказують, що це вже фактично ухвалене рішення

Як передає RegioNews, про це на "Саміті експортерів 2025" від Forbes Ukraine заявила Ольга Стефанішина, віцепрем’єрка з євроінтеграції та міністерка юстиції.

Стефанішина зазначила, що на серйозність і реалістичність намірів ЄС вказує те, що бюджет ЄС на 2026-32/33 роки формується з врахуванням членства України.

Наша країна також ставить собі термін 2027 рік по всіх майбутніх зобов’язаннях перед ЄС, в яких не проситиме перехідних періодів. Це означає, що частина законодавства для інтеграції України в ЄС буде розроблена у 2025-2026-х та ухвалена у 2027 році, додала вона.

"Тому ця ціль [2030 рік] – абсолютно реалістична", – підсумувала Стефанішина.

Раніше Зеленський заявив, що в України є хороша можливість швидко завершити війну та забезпечити мир.