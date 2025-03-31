В Офісі Президента прокоментували повідомлення про вибори у липні

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Володимир Зеленський готується йти на другий термін на президентських виборах у липні. Про це у неділю, 30 березня, повідомило британське видання The Economist, але ця інформація не відповідає дійсності

Про це в Офісі Президента заявили ВВС Україна, передає RegioNews.

Зокрема повідомляється, що наради про вибори у липні, описаної у статті, у Зеленського не проводили.

Видання The Economist повідомило, що Зеленський готується до виборів, які планують провести після скасування воєнного стану. Володимир Зеленський нібито скликав нараду, на якій доручив своїй команді організувати вибори після повного припинення вогню, яке, на думку американців, може бути досягнуте до кінця квітня.

У статті йшлося, що Зеленський "націлений на літо".

Раніше повідомлялось, що в Україні вже готують Закон про повоєнні вибори. Про це повідомив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко.