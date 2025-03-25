Парламент зняв із порядку денного законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії

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Верховна Рада зняла з порядку денного законопроєкт №10311, який дозволяє Національній гвардії застосовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення

Як передає RegioNews, про це повідомив голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

За його словами, у МВС не змогли аргументовано спростувати критику ЦПК щодо документа. Він зазначив, що положення, які фактично розширювали можливості силовиків у протидії протестам, МВС подало як "впорядкування прав нацгвардійців".

У Раді вже підтвердили, що законопроєкт зняли з розгляду, визнавши його недопрацьованим.

Раніше Нацгвардії дали добро на використання зброї під час "масових заворушень".