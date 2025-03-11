Кабмін призначив нового заступника Міністра у справах ветеранів України
На своєму засіданні 11 березня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про нові призначення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Уряд online.
Зокрема прийнято рішення про призначення Шиманського Олега Ігоровича заступником Міністра у справах ветеранів України.
Також підтримано проект Указу Президента України "Про призначення Калашника Миколи Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації".
Нагадаємо, в Збройних Силах України призначено радницю з ґендерних питань, яка відповідатиме за координацію між різними родами та видами військ і Міністерством оборони.
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