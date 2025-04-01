В Україні запрацював електронний кабінет ВЛК: що потрібно знати

фото: Depositphotos

У вівторок, 1 квітня, в Україні почав працювати електронний кабінет військово-лікарської комісії. Тепер висновки лікарів оформлятимуть у цифровому форматі

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає RegioNews.

За її словами, це дасть змогу громадянам не ходити до ТЦК. Інформація в електронному вигляді надсилатиметься одразу до реєстру "Оберіг", а також відображатиметься в "Резерв+".

"У новій системі зареєструвалось понад 12 тисяч членів ВЛК. За місяць вони виконали більше 100 тисяч різних операцій у нових електронних кабінетах ВЛК. Це доводить, що система працює і готова до масштабування", — заначила Черногоренко.

Вона також пояснила, що лікарі, які оцінюватимуть дані, не зможуть ідентифікувати людину.

Черногоренко додала, що цифровізація процесу військово-лікарських комісій допоможе знизити корупційні ризики та зробить систему зручнішою для громадян.

Нагадаємо, в Україні стартувала реформа військово-лікарських комісій, яка передбачає оформлення постанов в електронному вигляді.

Раніше повідомлялося, що до листопада 2025 року буде впроваджено анонімний розгляд справ ВЛК.