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10 березня 2025, 11:30

Цифровізація ВЛК: до кінця 2025 року розгляд справ стане анонімним

10 березня 2025, 11:30
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фото: з відкритих джерел
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В Україні вже до листопада 2025 року буде впроваджено анонімний розгляд справ ВЛК

Про це заявив старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук, передає RegioNews.

За його словами, в Україні активно впроваджують цифровізацію процесу проходження військово-лікарських комісій.

"Першим кроком було сформування в "Резерв+" направлень на ВЛК в електронній формі. Тепер ці направлення мають чітку дату. Військовозобов'язаний, який хоче пройти ВЛК, може згенерувати таке направлення і у визначений час зайти у визначений медичний заклад, де йому проведуть комісію", – сказав Гусарук.

Також представник ТЦК додав, що вже на останньому третьому етапі цифровізації – військово-лікарські комісії розглядатимуть анонімізовані справи, і це вже станеться в цьому році.

"Це станеться у листопаді цього року. Там не буде імен та прізвищ, тому лікар не знатиме, кого він оглядає. Це зменшить корупційні ризики", – поінформував він.

Як відомо в Україні, стартувала реформа військово-лікарських комісій, яка передбачає оформлення постанов в електронному вигляді. З 1 квітня 2025 року цей процес стане обов'язковим.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони хочуть "відв'язати" необхідність приходити саме в той ТЦК, де людина стоїть на обліку.

Раніше повідомлялося, що отримати електронні направлення на ВЛК військовозобов'язані зможуть через Резерв+.

ТЦК ВЛК реформа цифровізація мобілізація електронне направлення
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