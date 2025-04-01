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01 апреля 2025, 10:35

В Украине заработал электронный кабинет ВЛК: что нужно знать

01 апреля 2025, 10:35
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фото: Depositphotos
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Во вторник, 1 апреля, в Украине начал работу электронный кабинет военно-врачебной комиссии. Теперь выводы врачей будут оформляться в цифровом формате

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает RegioNews.

По ее словам, это позволит гражданам не ходить в ТЦК. Информация в электронном виде будет отправляться сразу в реестр "Оберег", а также будет отображаться в "Резерв+".

"В новой системе зарегистрировалось более 12 тысяч членов ВЛК. За месяц они проделали более 100 тысяч различных операций в новых электронных кабинетах ВЛК. Это доказывает, что система работает и готова к масштабированию", — отметила Черногоренко.

Она также пояснила, что врачи, оценивающие данные, не смогут идентифицировать человека.

Черногоренко добавила, что цифровизация процесса военно-врачебных комиссий поможет снизить коррупционные риски и сделает систему более удобной для граждан.

Напомним, в Украине стартовала реформа военно-врачебных комиссий, которая предусматривает оформление постановлений в электронном виде.

Ранее сообщалось, что до ноября 2025 года будет введено анонимное рассмотрение дел ВЛК.

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