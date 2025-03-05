В Україні змінили правила проходження ВЛК
Стартувала реформа військово-лікарських комісій, яка передбачає оформлення постанов в електронному вигляді. З 1 квітня 2025 року цей процес стане обов'язковим
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Фейсбук-сторінку міністра оборони Рустема Умєрова.
За його словами, в Україні триває реформа військово-лікарських комісій, щоб спростити процеси для військовослужбовців.
Як це працює:
- Запущено електронний кабінет ВЛК у Медичній інформаційній системі ЗСУ, який замінює паперові висновки на онлайн-формат.
- Направлення на ВЛК з реєстру "Оберіг" автоматично надходять до кабінету ВЛК.
- Висновки комісій після оглядів військовозобов'язаних миттєво відображаються в додатку "Резерв+".
- Постанови щодо військовослужбовців зберігаються в МІС ЗСУ.
"З 1 березня 2025 року військово-лікарські комісії, які пройшли навчання, зможуть оформляти електронні постанови, а з 1 квітня це стане обов'язковим для всіх ВЛК", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Кременчуцькому ТЦК після проходження ВЛК помер чоловік. Наразі триває службове розслідування.
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