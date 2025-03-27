Росія затягує війну та звинувачує Україну в порушенні умов "енергетичного перемир'я"
Чергова заява Міністерства оборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення ураження енергетичних обʼєктів не відповідає дійсності
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що 25-27 березня Сили оборони України не завдавали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами українського Криму.
"Військове відомство країни-агресора продовжує штампувати фейки, з метою безпідставних звинувачень України та затягування війни", — йдеться у повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони РФ уже заявляло про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів.
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