В Україні кожна п’ята дитина під час війни втратила близького родича або друга

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Близько 21% дітей в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ втратили близького родича або друга

Як передає RegioNews, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на результати опитування, проведеного Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

Опитування, проведене у 2023 році, дозволило з’ясувати, які саме обставини, пов’язані з війною, бойовими діями могли стати джерелом стресу та переживань у неповнолітніх українців.

Значна частка респондентів вказали, що: їхня сім’я зазнала економічних труднощів – 63%; їхній близький родич або друг брав участь у бойових діях – 59%; вони особисто чули або бачили бої – 55%; їхній близький родич або друг отримав травми – 35%; вони особисто бачили людей, які були поранені або вбиті – 31%.

Експерти зазначають, що повномасштабна війна в Україні спричинила масове тимчасове переселення майже половини опитаних в інші міста, області та за кордон.

Раніше ми повідомляли про те, скільки українських школярів перебуває за кордоном.