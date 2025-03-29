Украина вернула из российской оккупации пятерых детей

фото: Facebook/Дмитрий Лубинец

Пятерых украинских детей в возрасте от 11 до 16 лет удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию из ТОТ Крыма, Донетчины, Луганщины и Запорожья

Об этом сообщил украинский Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По его словам, вернуть детей удалось при посредничестве неизменного партнера — Государства Катар.

Среди возвращенных – 12-летняя девочка, чей отец находится в плену. За три года войны она дважды меняла место жительства, имела конфликты с матерью, а ее здоровье значительно ухудшилось. Теперь опека над ребенком оформлена на бабушку, и ему будет оказана необходимая помощь.

Еще один мальчик, которого вернули, проживал с отцом на ТОТ и подвергался жестокому обращению. Несмотря на очевидные факты насилия, местные соцслужбы не вмешивались. Его мать пыталась самостоятельно вернуть ребенка, но безуспешно. Лишь благодаря обращению в соответствующие органы и посредничеству Катара мальчик воссоединился с мамой.

На сегодняшний день Украина вернула 1247 детей как с территории РФ, так и из временно оккупированных регионов.

Напомним, Украине удалось вернуть 21-летнюю девушку, проведшую 10 лет под оккупацией.

Ранее сообщалось, что в Украине каждый пятый ребенок во время войны потерял близкого родственника или друга.