Фото: ОП

21-річна дівчина провела під окупацією все підліткове життя. Тепер її вдалося повернути на підконтрольну Україні територію

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

За словами Андрія Єрмака, у рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 21-річну дівчину. Вона прожила в окупації понад 10 років.

Керівник ОП розповів, що коли місто дівчини опинилося під окупацією, вона була ще дитиною. Тому її підліткові роки проходили під тиском пропаганди та страху. Однак вона продовжувала вірити про повернення.

На підконтрольній Україні території на неї чекав її дядько, який готовий допомогти їй розпочати нове життя. Проте покинути окуповану територію було надзвичайно складно, будь-яка спроба могла бути небезпечною. Зараз дівчина нарешті вдома. Вона поруч з рідними, які підтримують її в новому етапі її життя.

"Щиро дякую Українській мережі за права дитини за організацію рятувальної місії! Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей додому", - написав Андрій Єрмак.

Слід зазначити, що нещодавно в рамках цієї ж програми вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію ще чотирьох дітей. З російської окупації врятували дівчинку та трьох хлопчиків. Це діти віком від 10 до 17 років. Наймолодший хлопчик втратив батьків через обстріл росіян. Зараз з дітьми працюють психологи.