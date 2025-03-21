Зеленський прокоментував нічну атаку РФ: що сказав президент

фото: ДСНС Запоріжжя

Президент Володимир Зеленський після чергової російської масованої атаки на українські міста закликав партнерів посилити тиск на Росію

Про це він написав у Телеграм у п'ятницю, 21 березня, передає RegioNews.

"Саме спільний тиск на Росію, посилення санкцій та оборонної підтримки нашої держави – це шлях до припинення такого терору й затягування Росією війни. Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів реального тиску на Росію. І це те, що дозволить спрацювати дипломатії", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що звечора Росія атакувала регіони України понад двома сотнями ударних дронів та дронів-імітаторів. Від обстрілів постраждала Одещина, Запоріжжя, Сумщина, Київщина, Хмельниччина, Чернігівщина.

"Внаслідок масованих ударів окупантів по Одещині сталися пожежі в торговому центрі, магазинах, пошкоджена багатоповерхівка. Троє дітей дістали поранення. У Запоріжжі через російські авіабомби травмовані шестеро людей, серед яких 4-річна дитина. Пошкоджені звичайні будинки та автомобілі. У цих та в усіх інших регіонах постраждалим допомагають. Працюють наші екстрені служби", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 21 березня російська армія запустила по Україні 214 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО збили 114 дронів, ще 81 — локаційно втрачені.