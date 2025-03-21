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21 березня 2025, 11:49

У Білозерці на Херсонщині росіяни вбили 70-річного чоловіка

21 березня 2025, 11:49
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На Херсонщині, у селищі Білозерка, внаслідок атаки безпілотника загинув 70-річний чоловік. Розпочато офіційне розслідування

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, вранці у п'ятницю, 21 березня, військовослужбовці РФ атакували БпЛА одну з вулиць у Білозерці Херсонського району.

Внаслідок цього загинув 70-річний чоловік, який в момент вибуху знаходився на вулиці.

"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, російські війська вранці здійснили атаку на два райони Херсона. Унаслідок обстрілів постраждала жінка, а також було пошкоджено будівлю закладу дошкільної освіти.

У ніч на 21 березня російська армія запустила по Україні 214 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО збили 114 дронів, ще 81 — локаційно втрачені.

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