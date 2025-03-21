07:36  21 березня
На Львівщині поліція розшукала школярів, які побили хлопця з інвалідністю
06:05  21 березня
Облив керосином та підпалив: житель Київщини намагався вбити свою співмешканку
05:43  21 березня
"Три сокири" відплати: артилеристи ГУР показали, як нищать окупантів під Покровськом
UA | RU
UA | RU
21 березня 2025, 10:56

Пошкоджені будинки та авто: поліція показала наслідки обстрілів Київщини

21 березня 2025, 10:56
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 21 березня, окупанти вкотре завдали удару безпілотниками по Київщині. Пошкодження зафіксували у трьох районах регіону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

За даними правоохоронців, у Броварському та Бориспільському районах внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки. У Фастівському районі пошкоджені господарча будівля та металевий навіс. Крім того, на Обухівщині пошкоджений автомобіль і гаражне приміщення.

На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

"На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через масовану атаку ударних БпЛА на Одещину пізно ввечері 20 березня постраждали троє 17-річних підлітків. Внаслідок пожеж і "прильотів" пошкоджена цивільна інфраструктура в Одесі та районі.

Також повідомлялося, що в ніч на 21 березня російська армія запустила по Україні 214 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО збили 114 дронів, ще 81 — локаційно втрачені.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна інфраструктура Київська область дрон БПЛА атака пошкодження
В Одесі через атаку БпЛА згорів елітний автопарк
21 березня 2025, 10:10
Бомбардування Запорізького району: зросла кількість постраждалих, серед них – 4-річний хлопчик
21 березня 2025, 07:18
У Києві та області перекриють вулиці: що відомо
21 березня 2025, 04:52
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
У Тернополі 14-річна школярка заклала вибухівку під поліцейський автомобіль
21 березня 2025, 11:32
Коли школи та садки стають мішенями, а не прихистком
21 березня 2025, 11:15
Окупанти вдарили по Херсону: поранена жінка
21 березня 2025, 11:15
Наводив російські ракети по Чернігову: агент ФСБ сяде на 15 років
21 березня 2025, 10:51
Росіяни знову атакували громади Сумщини: пошкоджені будинки та авто
21 березня 2025, 10:34
На Харківщині судитимуть колишнього майстра лісу, який працював на окупантів
21 березня 2025, 10:28
В Одесі через атаку БпЛА згорів елітний автопарк
21 березня 2025, 10:10
Прикордонники показали, як знищили техніку та особовий склад окупантів на Харківщині
21 березня 2025, 09:47
Вночі Україну атакували понад 200 російських ударних дронів: як відпрацювала ППО
21 березня 2025, 09:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Ігор Луценко
Олександр Коваленко
Тарас Загородній
Всі блоги »