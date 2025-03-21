Пошкоджені будинки та авто: поліція показала наслідки обстрілів Київщини

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Сьогодні, 21 березня, окупанти вкотре завдали удару безпілотниками по Київщині. Пошкодження зафіксували у трьох районах регіону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

За даними правоохоронців, у Броварському та Бориспільському районах внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки. У Фастівському районі пошкоджені господарча будівля та металевий навіс. Крім того, на Обухівщині пошкоджений автомобіль і гаражне приміщення.

На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

"На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через масовану атаку ударних БпЛА на Одещину пізно ввечері 20 березня постраждали троє 17-річних підлітків. Внаслідок пожеж і "прильотів" пошкоджена цивільна інфраструктура в Одесі та районі.

Також повідомлялося, що в ніч на 21 березня російська армія запустила по Україні 214 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО збили 114 дронів, ще 81 — локаційно втрачені.