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21 березня 2025, 11:15

Окупанти вдарили по Херсону: поранена жінка

21 березня 2025, 11:15
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фото: Херсонська МВА
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Російські війська вранці здійснили атаку на два райони Херсона. Унаслідок обстрілів постраждала жінка, а також було пошкоджено будівлю закладу дошкільної освіти

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

За його словами, російські окупанти після 9.00 вчергове атакували з дрона Дніпровський район.

Мінно-вибухову травму отримала 57-річна херсонка. Її доправлено до лікарні. Медики дообстежують постраждалу.

Окрім того, зранку ворог обстріляв також заклад дошкільної освіти у Корабельному районі Херсона.

"Російські терористи продовжують воювати із закладами освіти у Херсоні. Внаслідок ранкового обстрілу з боку окупаційних військ значних руйнувань зазнав один із закладів дошкільної освіти Корабельного району", - йдеться у повідомленні.


Нагадаємо, протягом минулої доби, 20 березня, російські окупанти атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів є жертва, постраждали троє мирних мешканців.

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