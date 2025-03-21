Окупанти вдарили по Херсону: поранена жінка
Російські війська вранці здійснили атаку на два райони Херсона. Унаслідок обстрілів постраждала жінка, а також було пошкоджено будівлю закладу дошкільної освіти
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.
За його словами, російські окупанти після 9.00 вчергове атакували з дрона Дніпровський район.
Мінно-вибухову травму отримала 57-річна херсонка. Її доправлено до лікарні. Медики дообстежують постраждалу.
Окрім того, зранку ворог обстріляв також заклад дошкільної освіти у Корабельному районі Херсона.
"Російські терористи продовжують воювати із закладами освіти у Херсоні. Внаслідок ранкового обстрілу з боку окупаційних військ значних руйнувань зазнав один із закладів дошкільної освіти Корабельного району", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 20 березня, російські окупанти атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів є жертва, постраждали троє мирних мешканців.