Вночі Україну атакували понад 200 російських ударних дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 21 березня російська армія запустила по Україні 214 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО збили 114 дронів, ще 81 — локаційно втрачені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
"Станом на 09.30 підтверджено збиття 114 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. 81 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина.
Нагадаємо, сьогодні вночі протиповітряна оборона збила 14 ударних безпілотників над Сумщиною.