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21 березня 2025, 12:00

РФ обстріляла газовимірювальну станцію "Суджа", щоб звинуватити Україну

21 березня 2025, 12:00
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Росія звинуватила Сили оборони України в обстрілі газовимірювальної станції "Суджа". Ці звинувачення безпідставні, адже загарбники самі вдарили по ній з артилерії

Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що росіяни вже неодноразово обстрілювали ГВС "Суджа". Так, влітку 2024 року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому війська РФ знову вдарили по ній КАБами.

"Вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією — обстріляв цей об’єкт з артилерії", — йдеться у повідомленні.

Військові додали, що раніше загарбники використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.

У Генштабі закликали довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися на маніпуляції окупантів.

Нагадаємо, загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 900 тисяч солдат.

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