Зеленский прокомментировал ночную атаку РФ: что сказал президент

фото: ГСЧС Запорожье

Президент Владимир Зеленский после очередной российской массированной атаки на украинские города призвал партнеров усилить давление на Россию

Об этом он написал в телеграмме в пятницу, 21 марта, передает RegioNews.

"Именно общее давление на Россию, усиление санкций и оборонной поддержки нашего государства - это путь к пресечению такого террора и затягиванию Россией войны. Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров реального давления на Россию. И это то, что позволит сработать дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что с вечера Россия атаковала регионы Украины более чем двумя сотнями ударных дронов и дронов-имитаторов. От обстрелов пострадала Одесщина , Запорожье, Сумщина, Киевщина , Хмельнитчина, Черниговщина.

"Внаслідок масованих ударів окупантів по Одещині сталися пожежі в торговому центрі, магазинах, пошкоджена багатоповерхівка. Троє дітей дістали поранення. У Запоріжжі через російські авіабомби травмовані шестеро людей, серед яких 4-річна дитина. Пошкоджені звичайні будинки та автомобілі. У цих та в усіх інших регіонах постраждалим допомагають. Працюють наші екстрені служби", – сказав Зеленський.

Напрмним, в ночь на 21 марта российская армия запустила по Украине 214 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО сбили 114 дронов, еще 81 — локационно потеряны.