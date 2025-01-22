11:10  22 січня
Смертельна ДТП на Хмельниччині: п’яний водій переїхав чоловіка та втік
09:22  22 січня
На Прикарпатті судитимуть поліцейського, який у багажнику віз ухилянта до кордону
08:25  22 січня
У Рівному жінка знайшла на своїй присадибній ділянці понад 200 тротилових шашок
UA | RU
UA | RU
22 січня 2025, 19:48

Головного психіатра ЗСУ Друзя відправили під варту: йому призначили заставу в 49 млн грн

22 січня 2025, 19:48
Читайте также на русском языке
фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 1 мільйон доларів

Про це повідомляє "Суспільне", інформує RegioNews.

Суд погодив клопотання прокурорів щодо його взяття під варту на 60 днів, до 20 березня 2025 року, із можливістю внести заставу в 49 мільйонів гривень.

Зазначається, що до суду Друзя доставили на "швидкій". Перед початком засідання адвокат наполягав, що його підзахисний перебуває "у вкрай тяжкому стані в кареті швидкої "під крапельницями"".

Захисники фігуранта заявляли, що затримання Друзя було незаконним. За словами адвоката, вчора Друзя виписали з реанімаційного відділення. Вони просили запобіжний захід, який не передбачає взяття під варту. У разі визначення суми застави, її просили розрахувати, виходячи з можливостей Друзя та його родини.

Нагадаємо, 21 січня співробітники СБУ затримали головного психіатра ЗС Олега Друзя, який є заступником голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

За даними слідства, під час повномасштабного вторгнення він набув активів на понад 1 млн доларів, що значно перевищує його законні доходи. Йдеться про приватний будинок у Київській області, квартири, землі, автомобілі BMW, готівку в різній валюті на загальну суму близько 8 млн гривень.

підозра ЗСУ запобіжний захід Олег Друзь головний психіатр ЗСУ
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
Єдність та українська духовна соборність – фундамент держави
22 січня 2025, 19:30
У Черкасах горів яхт-клуб
22 січня 2025, 19:21
Пригрозив санкціями та податками: Трамп закликав Путіна зупинити війну
22 січня 2025, 18:56
Торгівля на $1,8 млн: під час війни черкаський хімзавод продавав росіянам продукцію
22 січня 2025, 18:45
На Херсонщині окупанти двічі атакували рятувальників: є постраждалий
22 січня 2025, 18:21
Росіяни вкотре атакували Харківщину: двоє загиблих
22 січня 2025, 17:53
До використання у ЗСУ допустили безпілотний авіакомплекс Poseidon
22 січня 2025, 17:41
У мами бізнес в "ЛНР" і паспорт РФ: керівниця Шевченківського суду Києва отримує подарунки з окупації, — ЗМІ
22 січня 2025, 17:27
Трамп подарував Путіну 100 днів, щоб відновити контроль на Курщині
22 січня 2025, 16:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Яким буде курс долара у 2025 році
Всі публікації »
Сергій Корсунський
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »