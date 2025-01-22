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Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 1 мільйон доларів

Про це повідомляє "Суспільне", інформує RegioNews.

Суд погодив клопотання прокурорів щодо його взяття під варту на 60 днів, до 20 березня 2025 року, із можливістю внести заставу в 49 мільйонів гривень.

Зазначається, що до суду Друзя доставили на "швидкій". Перед початком засідання адвокат наполягав, що його підзахисний перебуває "у вкрай тяжкому стані в кареті швидкої "під крапельницями"".

Захисники фігуранта заявляли, що затримання Друзя було незаконним. За словами адвоката, вчора Друзя виписали з реанімаційного відділення. Вони просили запобіжний захід, який не передбачає взяття під варту. У разі визначення суми застави, її просили розрахувати, виходячи з можливостей Друзя та його родини.

Нагадаємо, 21 січня співробітники СБУ затримали головного психіатра ЗС Олега Друзя, який є заступником голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

За даними слідства, під час повномасштабного вторгнення він набув активів на понад 1 млн доларів, що значно перевищує його законні доходи. Йдеться про приватний будинок у Київській області, квартири, землі, автомобілі BMW, готівку в різній валюті на загальну суму близько 8 млн гривень.