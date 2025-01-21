20:15  20 січня
У Полтаві конфіскують квартиру вартістю 2 млн грн, записану на матір посадовця обласного ТЦК
03:05  21 січня
Побиття учня 8-го класу в ліцеї на Рівненщині: мати дитини претензій до вчителя не має
03:50  21 січня
Вбивство в Києві: судитимуть чоловіка, який труїв дружину заради майна та машини
UA | RU
UA | RU
21 січня 2025, 10:28

Розбагатів під час війни на понад $1 млн: затримали головного психіатра ЗСУ

21 січня 2025, 10:28
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Співробітники Служби безпеки України затримали начальника психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" – головного психіатра ЗСУ. Під час війни він збагатився на понад понад 1 мільйон доларів США.Фігуранту може загрожувати до 10 років ув'язнення

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

З відкритих джерел і матеріалів справи випливає, що йдеться про Олега Друзя.

Посадовець також є заступником Голови Центральної ВЛК. Він вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

За матеріалами слідства, Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення РФ в Україну набув необґрунтованих активів на понад 1 мільйон доларів США.

Водночас фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Розслідування встановило, що протягом останніх трьох років підозрюваний придбав:

  • приватний будинок в Обухівському районі Київської області;
  • 2 квартири в Києві;
  • 1 квартиру в Одесі;
  • 2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;
  • БМВ Х7 2024 р.в.;
  • БМВ Х7 2022 р.в.;
  • БМВ Х5 2023 р.в.;
  • БМВ Х3 2022 р.в.;
  • та інше майно.

Під час обшуків слідчі виявили у фігуранта 152 тисяч доларів США та 34 тисячі євро.

Наразі головному психіатру ЗСУ готують повідомлення про підозри у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

"Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі", — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, посадовців Сил логістики ЗСУ викрили на закупівлі запчастин для бронетехніки за завищеними цінами. Вони завдали державі збитків на понад 83 млн гривень під час закупівлі запчастин для бронетехніки.

підозра СБУ майно затримання авто ЗСУ збагачення
У Полтаві конфіскують квартиру вартістю 2 млн грн, записану на матір посадовця обласного ТЦК
20 січня 2025, 20:15
На Закарпатті оголосили підозру депутату та військовому через заволодіння 2,4 млн гривень
20 січня 2025, 16:45
Ексзаступника міністра соцполітики підозрюють у розтраті 24 млн гривень
20 січня 2025, 12:26
Всі новини »
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Атака дронів: на Черкащині через падіння уламків пошкоджені будівлі та ЛЕП
21 січня 2025, 11:38
Трамп, "війна" з трансгендерами та чому на інавгурацію не запросили Зеленського
21 січня 2025, 11:30
В поліції показали наслідки атаки російських дронів на Київщині
21 січня 2025, 11:12
Росіяни вдарили безпілотниками по Херсону: постраждали 5 містян
21 січня 2025, 10:55
Вночі ППО збила 72 російські "шахеди" та безпілотники-імітатори
21 січня 2025, 09:45
Окупанти вдарили по Запорізькій області з авіації та РСЗВ: поранений цивільний
21 січня 2025, 09:20
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини: постраждали працівники
21 січня 2025, 08:58
На Миколаївщині знищили 8 "шахедів", — ОВА
21 січня 2025, 08:36
Через російські обстріли поранені 6 мешканців Херсонщини
21 січня 2025, 08:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Ігор Петренко
Юрій Богданов
Вадим Денисенко
Всі блоги »