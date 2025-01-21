Розбагатів під час війни на понад $1 млн: затримали головного психіатра ЗСУ
Співробітники Служби безпеки України затримали начальника психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" – головного психіатра ЗСУ. Під час війни він збагатився на понад понад 1 мільйон доларів США.Фігуранту може загрожувати до 10 років ув'язнення
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.
З відкритих джерел і матеріалів справи випливає, що йдеться про Олега Друзя.
Посадовець також є заступником Голови Центральної ВЛК. Він вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.
За матеріалами слідства, Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення РФ в Україну набув необґрунтованих активів на понад 1 мільйон доларів США.
Водночас фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.
Розслідування встановило, що протягом останніх трьох років підозрюваний придбав:
- приватний будинок в Обухівському районі Київської області;
- 2 квартири в Києві;
- 1 квартиру в Одесі;
- 2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;
- БМВ Х7 2024 р.в.;
- БМВ Х7 2022 р.в.;
- БМВ Х5 2023 р.в.;
- БМВ Х3 2022 р.в.;
- та інше майно.
Під час обшуків слідчі виявили у фігуранта 152 тисяч доларів США та 34 тисячі євро.
Наразі головному психіатру ЗСУ готують повідомлення про підозри у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.
"Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі", — повідомили в СБУ.
Нагадаємо, посадовців Сил логістики ЗСУ викрили на закупівлі запчастин для бронетехніки за завищеними цінами. Вони завдали державі збитків на понад 83 млн гривень під час закупівлі запчастин для бронетехніки.