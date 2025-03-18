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Прокуратура відстояла в апеляції вирок мешканцю Київщини, який після сварки з дружиною вбив 16-річну доньку

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Суд апеляційної інстанції залишив без змін вирок суду, яким чоловіка визнано винним в умисному вбивстві доньки та замаху на вбивство сина.

Суд першої інстанції засудив чоловіка до 15 років в’язниці та зобов’язав виплатити на користь потерпілих 1 млн 215 тисяч гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, у травні 2023 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, напав на своїх дітей, 16-річну доньку та 12-річного сина, через помсту колишній дружині, яка перебувала за кордоном. Донька загинула від смертельного ножового поранення в серце, а син врятувався, викликавши правоохоронців.