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18 березня 2025, 00:43

На Київщині суд залишив без змін вирок чоловіку, який вбив доньку та намагався вбити сина

18 березня 2025, 00:43
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фото: pixabay
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Прокуратура відстояла в апеляції вирок мешканцю Київщини, який після сварки з дружиною вбив 16-річну доньку

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Суд апеляційної інстанції залишив без змін вирок суду, яким чоловіка визнано винним в умисному вбивстві доньки та замаху на вбивство сина.

Суд першої інстанції засудив чоловіка до 15 років в’язниці та зобов’язав виплатити на користь потерпілих 1 млн 215 тисяч гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, у травні 2023 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, напав на своїх дітей, 16-річну доньку та 12-річного сина, через помсту колишній дружині, яка перебувала за кордоном. Донька загинула від смертельного ножового поранення в серце, а син врятувався, викликавши правоохоронців.

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