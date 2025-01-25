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25 січня 2025, 18:35

Головний психіатр ЗСУ планував купити віллу в Туреччині за понад пів мільйона євро - ЗМІ

25 січня 2025, 18:35
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Фото: Суспільне
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Головний психіатр ЗСУ до суду планував покупку дорогого житла за кордоном

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела, інформує RegioNews.

У ЗМІ повідомили, що Олег Друзь, якого підозрюють у незаконному збагаченні, планував купити віллу в Туреччині. Житло з трьома поверхами та басейном, яке зацікавило головного психіатра ЗСУ, коштує 650 тисяч євро.

За словами джерел, Друзь в 2024 році двічі бував у Туреччині. Під час поїздок він активно спілкувався з ріелтором, який пропонував йому різні варіанти елітного житла.

Зазначається, що в Туреччині також живе прийомна донька Олега Друзя. За даними джерел, їй він купував новенький автомобіль Toyota.

Також додається, що Олег Друзь "балував" навіть своїх собак. За вольєр для домашніх улюбленців він заплатив близько 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, 21 січня СБУ затримала головного психіатра ЗСУ Олега Друзя. Він є заступником голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до служби. За даними слідства, за час повномасштабної війни він набув активів на мільйон доларів, що більше за його офіційні доходи. Зокрема, йдеться про приватний будинок на Київщині, готівку в різній валюті на суму близько 8 мільйонів гривень та дороге авто.

Шевченківський районний суд відправив Олега Друзя під варту із правом на заставу в розмірі 49 мільйонів гривень. При цьому зазначалося, що до суду Друзя доставили на "швидкій", а його адвокат заявляв, що він перебуває "у вкрай тяжкому стані в кареті "швидкої" під крапельницями".

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