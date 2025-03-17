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17 березня 2025, 17:16

У Верховному Суді вирішили, що незаконна мобілізація не звільняє українців від служби в армії

17 березня 2025, 17:16
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фото: ілюстративне
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Протиправні дії ТЦК не звільняють військовозобов'язаного від мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Верховного Суду України.

Відповідне рішення ухвалив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду у справі за позовом військовослужбовця до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Позивач, звертаючись до суду за захистом своїх прав, їх порушення пов’язував з недотриманням порядку проведення його призову на військову службу, що полягає в непроходженні позивачем медичного огляду під час призову на військову службу.

"Процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу", - постановив Верховний Суд.

Нагадаємо, скандальну очільницю Хмельницької обласної МСЕК Крупу нарешті звільнили з посади.

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