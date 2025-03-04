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04 березня 2025, 18:10

Україна готова сісти за стіл переговорів: Зеленський назвав перші етапи завершення війни

04 березня 2025, 18:10
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фото: president.gov.ua
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб досягти тривалого миру під сильним лідерством президента США Дональда Трампа

Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Х.

Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна прагне до миру, і ніхто з українців не хоче нескінченної війни.

"Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду", ― заявив президент України.

Він подякував США, які допомогли зберегти суверенітет і незалежність нашої держави.

Зеленський додав, що зустріч у Білому домі минулої п’ятниці "пройшла не так, як передбачалося".

"Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними", ― наголосив український лідер.

Також Зеленський повідомив, що "угоду про мінерали та безпеку Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий до нової зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той запросить його на "конструктивний діалог".

Раніше повідомлялося, що 28 лютого під час офіційного візиту до США Володимир Зеленський і Дональд Трамп посварились у Білому домі. Цей конфлікт відбувся прямо перед камерами.

Після цього президент України достроково залишив Білий Дім. Пресконференція Трампа та Зеленського так і не відбулась, як і підписання угоди між США та Україною про копалини.

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