Україна готова сісти за стіл переговорів: Зеленський назвав перші етапи завершення війни
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб досягти тривалого миру під сильним лідерством президента США Дональда Трампа
Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Х.
Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна прагне до миру, і ніхто з українців не хоче нескінченної війни.
"Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду", ― заявив президент України.
Він подякував США, які допомогли зберегти суверенітет і незалежність нашої держави.
Зеленський додав, що зустріч у Білому домі минулої п’ятниці "пройшла не так, як передбачалося".
"Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними", ― наголосив український лідер.
Також Зеленський повідомив, що "угоду про мінерали та безпеку Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий до нової зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той запросить його на "конструктивний діалог".
Раніше повідомлялося, що 28 лютого під час офіційного візиту до США Володимир Зеленський і Дональд Трамп посварились у Білому домі. Цей конфлікт відбувся прямо перед камерами.
Після цього президент України достроково залишив Білий Дім. Пресконференція Трампа та Зеленського так і не відбулась, як і підписання угоди між США та Україною про копалини.