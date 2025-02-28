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28 лютого 2025, 20:51

Повна сварка Трампа і Зеленського: що не поділили лідери в Білому Домі

28 лютого 2025, 20:51
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Фото: YouTube
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Володимир Зеленський і Дональд Трамп посварились в Білому домі. Цей конфлікт відбувся прямо перед камерами

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

Суперечка під час зустрічі почалась з того, що Джей Ді Венс, віцепрезидент США, запропонував "дати шанс дипломатії Трампа" врегулювати війну. Володимир Зеленський заявив, що війна почалась з 2014 року, і три президенти США не зупинили війну за той період.

"Він (диктатор Путін) окупував велику частину України, Крим. Це було з 2014 року… Були президент Обама, президент Трамп, президент Байден, тепер знову президент Трамп. Хай його бог благословить і дасть йому змогу зупинити війну. Але від 2014 року його ніхто не зупинив. Він окуповував і окуповував, убивав людей… Його ніхто не зупинив. Ми мали з ним розмови, дуже багато розмов... Я підписав з ним угоду у 2019 році… Але після цього він порушив перемир’я. Він не пішов на обмін полоненими. Про яку дипломатію ви говорите, Джей Ді?", - сказав Зеленський.

Згодом віце-президент Венс заявив, що в Україні проблеми з людьми. Він додав, що Україна "змушує людей йти воювати через брак живої сили". Ванс сказав, що Зеленський повинен бути вдячним, але він "прийшов до Овального кабінету, щоб критикувати Трампа".

"Багато питань. Почнімо з найбільшого. Під час війни кожен має проблеми. Навіть ви. Але у вас є гарний океан і ви не відчуваєте цього зараз. Але ви відчуєте у майбутньому", - заявив Зеленський.

"Ні, ні, ні. Не кажіть нам, що ми відчуваємо. Ми намагаємось вирішити проблему. Не кажіть нам, що ми відчуваємо. Ви не маєте право диктувати, запам’ятайте це", - відповів Трамп.

Володимир Зеленський зазначив, що він нікому нічого не диктує. При цьому він додав, що США самі відчують на собі вплив війни. Дональд Трамп відповів українському президенту, що він "не має карт" у переговорах, а із США - він матиме перевагу.

"Ви граєте в азартні ігри з Третьою світовою війною. І те, що ви робите, є зневажливим до країни, до цієї країни", - сказав Трамп, на що Зеленський сказав, що він поважає США.

Згодом всі троє (Трамп, Венс та Зеленський) почали сваритися. Зокрема, в цій перепалці Трамп знову казав про 350 мільярдів доларів.

"Ви кажете нам: я не хочу перемир’я, я не хочу перемир’я. Я хочу це, я хочу те. Слухайте, якщо ви хочете перемир'я прямо зараз, я кажу: беріть", - заявив президент США.

У відповідь на це Володимир Зеленський спитав щодо гарантій безпеки для України. Зокрема, присутні журналісти теж спитали в Трампа, що буде, якщо РФ порушить перемир'я.

"А що якщо що-небудь? Що якщо бомба впаде на вашу голову просто зараз? Що буде, якщо вони зірвуть його? Я не знаю. Вони не поважали Байдена, вони не поважали Обаму. Вони поважають мене", - заявив Трамп.

Слід підкреслити, що після цього президент України достроково залишив Білий Дім. Пресконференція Трампа та Зеленського так і не відбулась, як і підписання угоди між США та Україною про копалини.

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