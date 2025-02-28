11:35  28 лютого
Скандал у Празі: водій трамвая накинувся з кулаками на українців із дитиною
13:40  28 лютого
На кордоні з Молдовою виявили стародавню кам’яну сокиру, якій декілька тисяч років
04:15  28 лютого
Бійці ГУР показали, як під Покровськом спопелили російські гаубиці
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2025, 20:32

"Президент Зеленський не готовий до миру": Трамп зробив заяву після переговорів, Зеленський достроково залишив Білий дім

28 лютого 2025, 20:32
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Після сварки з президентом України в Білому домі Дональд Трамп зробив заяву. Він заявив, що Зеленський може повернутися, коли буде готовий до миру

Про це Трамп заявив у своїй соцмережі після зустрічі з президентом України, передає RegioNews.

28 лютого очікувалось підписання угоди про копалини між США та Україною. Проте угода так і не була підписана. Президент України Володимир Зеленський залишив Білий Дім достроково, а пресконференцію двох лідерів скасували.

Дональд Трамп заявив, що зустріч була дуже змістовна. Він зазначив, що "отримано багато інформації, яку неможливо було б зрозуміти без розмови під таким тиском і напругою". При цьому він заявив, що президент України "не готовий до миру".

"Я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка, оскільки він вважає, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу МИРУ. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому шанованому Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру", - заявив Дональд Трамп.

Слід зазначити, що прямо в присутності журналістів Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися. Під час цієї сварки Зеленський заявив, що Путін розпочав війну проти України в 2014 році, і ніхто нічого з цим не зробив (за цей період не тільки Обмама і Байден, але й сам Трамп був президентом США). Дональд Трамп заявив, що Україна вже програла б без американської зброї.

Дональд Трамп
"Просунулись у досягненні мирної угоди": Трамп вірить, що Путін дотримається слова
27 лютого 2025, 21:01
Адміністрація Трампа припиняє понад 90% виплат від USAID
27 лютого 2025, 10:50
Дипломатична гра США: політика Трампа може змінити роль України в Європі
25 лютого 2025, 00:30
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на 8-9 березня
28 лютого 2025, 20:47
Росіяни знову обстріляли Херсон з артилерії
28 лютого 2025, 20:12
Раптово помер народний депутат України
28 лютого 2025, 19:53
"Я знаю, що ви не виграєте: Трамп і Зеленський посварились ще до переговорів
28 лютого 2025, 19:35
Росіяни поранили трьох людей у Дніпропетровській області
28 лютого 2025, 19:22
Одна з країн ЄС заробила удвічі більше на українських біженцях, ніж витратила
28 лютого 2025, 19:05
Росія не захоче повертатися: що сказав Трамп про гарантії безпеки для України після зустрічі з Зеленським
28 лютого 2025, 18:58
В Укренерго попередили про обмеження електроенергії на 1 березня
28 лютого 2025, 18:44
На Волині правоохоронець за 10 000 доларів переправляв чоловіків через кордон
28 лютого 2025, 18:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Мустафа Найєм
Віктор Шлінчак
Тарас Загородній
Всі блоги »