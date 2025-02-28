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Після сварки з президентом України в Білому домі Дональд Трамп зробив заяву. Він заявив, що Зеленський може повернутися, коли буде готовий до миру

Про це Трамп заявив у своїй соцмережі після зустрічі з президентом України, передає RegioNews.

28 лютого очікувалось підписання угоди про копалини між США та Україною. Проте угода так і не була підписана. Президент України Володимир Зеленський залишив Білий Дім достроково, а пресконференцію двох лідерів скасували.

Дональд Трамп заявив, що зустріч була дуже змістовна. Він зазначив, що "отримано багато інформації, яку неможливо було б зрозуміти без розмови під таким тиском і напругою". При цьому він заявив, що президент України "не готовий до миру".

"Я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка, оскільки він вважає, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу МИРУ. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому шанованому Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру", - заявив Дональд Трамп.

Слід зазначити, що прямо в присутності журналістів Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися. Під час цієї сварки Зеленський заявив, що Путін розпочав війну проти України в 2014 році, і ніхто нічого з цим не зробив (за цей період не тільки Обмама і Байден, але й сам Трамп був президентом США). Дональд Трамп заявив, що Україна вже програла б без американської зброї.