Украина готова сесть за стол переговоров: Зеленский назвал первые этапы завершения войны
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы достичь продолжительного мира под сильным лидерством президента США Дональда Трампа
Об этом глава государства сообщил в социальной сети X.
Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина стремится к миру, и никто из украинцев не хочет бесконечной войны.
"Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры - и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении". ― заявил президент Украины.
Он поблагодарил США, которые помогли сохранить суверенитет и независимость нашего государства.
Зеленский добавил, что встреча в Белом доме в прошлую пятницу "прошла не так, как предполагалось".
"Досадно, что так произошло. Пора сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", ― подчеркнул украинский лидер.
Также Зеленский сообщил, что "соглашение о минералах и безопасности Украины готово подписать его в любое время и в любом удобном формате".
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов к новой встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, если тот пригласит его на "конструктивный диалог".
Ранее сообщалось, что 28 февраля во время официального визита в США Владимир Зеленский и Дональд Трамп поссорились в Белом доме. Этот конфликт произошел прямо перед камерами.
После этого президент Украины досрочно покинул Белый Дом. Пресс-конференция Трампа и Зеленского так и не состоялась, как и подписание соглашения между США и Украиной о ископаемых.