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04 марта 2025, 18:10

Украина готова сесть за стол переговоров: Зеленский назвал первые этапы завершения войны

04 марта 2025, 18:10
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фото: president.gov.ua
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы достичь продолжительного мира под сильным лидерством президента США Дональда Трампа

Об этом глава государства сообщил в социальной сети X.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина стремится к миру, и никто из украинцев не хочет бесконечной войны.

"Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры - и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении". ― заявил президент Украины.

Он поблагодарил США, которые помогли сохранить суверенитет и независимость нашего государства.

Зеленский добавил, что встреча в Белом доме в прошлую пятницу "прошла не так, как предполагалось".

"Досадно, что так произошло. Пора сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", ― подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский сообщил, что "соглашение о минералах и безопасности Украины готово подписать его в любое время и в любом удобном формате".

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов к новой встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, если тот пригласит его на "конструктивный диалог".

Ранее сообщалось, что 28 февраля во время официального визита в США Владимир Зеленский и Дональд Трамп поссорились в Белом доме. Этот конфликт произошел прямо перед камерами.

После этого президент Украины досрочно покинул Белый Дом. Пресс-конференция Трампа и Зеленского так и не состоялась, как и подписание соглашения между США и Украиной о ископаемых.

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