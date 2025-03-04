У Білому домі зробили гучну заяву про Зеленського

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Білий дім звинуватив Володимира Зеленського у небажанні йти на домовленості з США та заявив, що Америка втомилася платити за війну

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайт Лівітт у коментарі для Fox Business, передає RegioNews.

За її словами, Зеленський був близький до підписання економічної угоди щодо природних ресурсів, однак відмовився від неї.

"У п'ятницю Зеленський мав підписати важливу угоду, але він поспішив і вкусив руку, що його годує. США та американці втомилися платити за цю війну. Трамп хоче домовитися, але Зеленський, здається, поки що не готовий до цього", – заявила Лівітт.

Вона також зазначила, що український лідер має подякувати США та платникам податків, які фінансують безпеку його країни, натомість його риторика викликає напругу у відносинах між Вашингтоном і Києвом.

Нагадаємо, США за вказівкою президента Дональда Трампа ставлять на паузу всю військову допомогу для України.

Раніше ми розповідали, як американські конгресмени реагують на призупинення допомоги.