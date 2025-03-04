США призупинили усю військову допомогу Україні: що сказали в Білому домі

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Про це пише CNN із посиланням на представника Білого дому, передає RegioNews.

"Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє розв'язанню проблеми", – сказав представник Білого дому.

Інший чиновник сказав, що пауза стосуватиметься всієї військової техніки, яка ще не знаходиться в Україні.

Раніше Bloomberg, пославшись на джерело в Пентагоні, повідомив, що Трамп розпорядився зупинити всю військову допомогу Україні.

За словами високопосадовця з Міністерства оборони, США припиняють всю поточну військову допомогу Україні, доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють щиру прихильність до миру.

Чиновник сказав, що все військове обладнання США, яке нині не перебуває в Україні, буде призупинено. Зокрема, зброю, яка перебуває транзитом в дорозі на літаках і кораблях, або яка очікує в транзитних зонах у Польщі. Зробити паузу Трамп наказав голові Пентагону Піту Хегсету.

За даними Державного департаменту Сполучених Штатів, за три роки повномасштабної війни США виділили Україні 65,9 мільярда доларів військової допомоги.

Майже половину із цих коштів федеральний уряд вклав у фінансування державного замовлення на виробництво зброї для американської армії, щоб замінити озброєння, яке було відправлено до України зі складів Збройних сил США.

За три роки повномасштабної війни Вашингтон надав Києву понад три мільйони артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Крім того, адміністрація Байдена також закуповувала снаряди радянського зразка в третіх країнах, як-от Єгипет або Пакистан, і передавала їх Україні.

Нагадаємо, що 28 лютого в Овальному кабінеті сталась сварка між президентом України Зеленським, президентом США Трампом та віце-президентом США Венсом. У суперечці Зеленський наполягав на гарантіях безпеки для України, а американська сторона – казала про те, що Україна не може диктувати умови, і повинна закінчувати війну.

Після цього Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський не хоче миру. Він заявив, що в Овальному кабінеті український лідер "перегнув палицю". Водночас уже 3 березня Трамп анонсував важливе рішення, про яке він оголосить у вівторок, 4 березня.