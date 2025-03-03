Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо його запросять на "конструктивний діалог"

фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до нової зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той запросить його на "конструктивний діалог"

Про це він сказав під час спілкування з британськими журналістами, передає RegioNews.

За словами глава держави, ця суперечка не принесла "нічого позитивного" для миру в Україні. Зеленський також сказав, що краще "залишити це в історії".

Водночас він зазначив, що готовий вирушити до Вашингтона знову, оскільки США є одним із головних партнерів України.

"Я представляю інтереси країни, яка дуже сильно залежить від підтримки, від партнерства. Якщо мене запросять для конструктивного діалогу, для розв'язання реальних проблем, для серйозних запитань і реальних рішучих відповідей, я буду", – зазначив Зеленський.

Він також додав, що Україна не відмовляється від угоди з США про корисні копалини та готова підписати її.

"Було багато варіантів. Є останній варіант, і він готовий. Його можуть підписати міністри. Ми не робимо кроки назад, дотримуючись нашої політики послідовності. Попри те, що сталося раніше, ми конструктивні", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 28 лютого під час офіційного візиту до США Володимир Зеленський і Дональд Трамп посварились в Білому домі. Цей конфлікт відбувся прямо перед камерами.

Після цього президент України достроково залишив Білий Дім. Пресконференція Трампа та Зеленського так і не відбулась, як і підписання угоди між США та Україною про копалини.

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