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Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю заявив, що до кінця війни ще далеко. Президент США Дональд Трамп розкритикував цю заяву

Про це Дональд Трамп написав у його соцмережі, передає RegioNews.

Заяву Володимира Зеленського про те, що до закінчення війни в Україні далеко, президент США назвав найгіршою заявою, яка могла б бути зроблена українським президентом. Дональд Трамп вчергове вказав на те, що нібито Володимир Зеленський не хоче миру, "доки його підтримує Америка, і Європа".

"Ймовірно, це не дуже хороша заява з точки зору демонстрації сили проти Росії. Що вони думають?" - заявив Трамп.

Слід зазначити, що таку заяву президент України зробив під час спілкування з журналістами в Лондоні. Він зазначив, що сьогодні йдеться про перші кроки, і доки їх не буде "на папері" - він не хотів би дуже детально про ці кроки казати. За словами президента України, до угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Він також наголосив, що Україні потрібні конкретні гарантії безпеки.