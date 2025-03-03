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03 березня 2025, 20:07

"Америка це довго терпіти не стане": Трамп жорстко відреагував на заяву Зеленського про тривалу війну

03 березня 2025, 20:07
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Фото: YouTube
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Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю заявив, що до кінця війни ще далеко. Президент США Дональд Трамп розкритикував цю заяву

Про це Дональд Трамп написав у його соцмережі, передає RegioNews.

Заяву Володимира Зеленського про те, що до закінчення війни в Україні далеко, президент США назвав найгіршою заявою, яка могла б бути зроблена українським президентом. Дональд Трамп вчергове вказав на те, що нібито Володимир Зеленський не хоче миру, "доки його підтримує Америка, і Європа".

"Ймовірно, це не дуже хороша заява з точки зору демонстрації сили проти Росії. Що вони думають?" - заявив Трамп.

Слід зазначити, що таку заяву президент України зробив під час спілкування з журналістами в Лондоні. Він зазначив, що сьогодні йдеться про перші кроки, і доки їх не буде "на папері" - він не хотів би дуже детально про ці кроки казати. За словами президента України, до угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Він також наголосив, що Україні потрібні конкретні гарантії безпеки.

"В якому сенсі вони будуть, якщо ми говоримо про ту чи іншу допомогу в морі, на суші і в небі. Я маю на увазі не допомогу, а присутність. Це частина гарантій безпеки", - сказав Зеленський.

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