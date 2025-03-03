"Америка це довго терпіти не стане": Трамп жорстко відреагував на заяву Зеленського про тривалу війну
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю заявив, що до кінця війни ще далеко. Президент США Дональд Трамп розкритикував цю заяву
Про це Дональд Трамп написав у його соцмережі, передає RegioNews.
Заяву Володимира Зеленського про те, що до закінчення війни в Україні далеко, президент США назвав найгіршою заявою, яка могла б бути зроблена українським президентом. Дональд Трамп вчергове вказав на те, що нібито Володимир Зеленський не хоче миру, "доки його підтримує Америка, і Європа".
"Ймовірно, це не дуже хороша заява з точки зору демонстрації сили проти Росії. Що вони думають?" - заявив Трамп.
Слід зазначити, що таку заяву президент України зробив під час спілкування з журналістами в Лондоні. Він зазначив, що сьогодні йдеться про перші кроки, і доки їх не буде "на папері" - він не хотів би дуже детально про ці кроки казати. За словами президента України, до угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Він також наголосив, що Україні потрібні конкретні гарантії безпеки.
"В якому сенсі вони будуть, якщо ми говоримо про ту чи іншу допомогу в морі, на суші і в небі. Я маю на увазі не допомогу, а присутність. Це частина гарантій безпеки", - сказав Зеленський.