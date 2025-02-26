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26 лютого 2025, 09:30

Сили ППО збили 110 російських безпілотників, 66 – локаційно втрачені

26 лютого 2025, 09:30
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 26 лютого російські війська випустили по Україні 177 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 110 ворожих дронів, ще 66 – були локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог запустив ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 110-х ударних БПЛА типу Шахед та безпілотників інших типів у 10 областях.

Ще 66 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 26 лютого завдали дронового удару по Харкову. Зафіксовано влучання ворожих безпілотників у двох районах міста.

На Київщині російський ударний дрон влучив у житловий будинок. Загинула одна людина, також відомо про двох постраждалих.

Раніше ми повідомляли, що упродовж доби українські військові знищили 1170 окупантів та 190 одиниць техніки.

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