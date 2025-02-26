У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу
Упродовж доби втрати окупантів склали 1170 одиниць живої сили та 190 одиниць техніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Так, українськими воїнами знищено 19 танків, 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, два засоби ППО, 120 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одну одиницю спецтехніки
Загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 870 700 осіб.
Нагадаємо, на Сумському напрямку прикордонники разом з іншими складовими Сил оборони виявили та знищили ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М".
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