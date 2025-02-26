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26 лютого 2025, 07:13

Росіяни атакували дронами Харків: влучання у багатоповерхівку, є постраждалі

26 лютого 2025, 07:13
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фото: ДСНС
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Російські війська у ніч проти 26 лютого завдали дронового удару по Харкову. Зафіксовано влучання ворожих безпілотників у двох районах міста

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Представник прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, російська дронова атака відбулася близько опівночі, зафіксовано влучання трьох безпілотників - два у Київському, та один - в Шевченківському районах міста.

У Київському районі дрон влучив у другий поверх житлової дев'ятиповерхівки. У квартирі на момент удару нікого не було. На місці події двоє осіб звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес, і ще двох осіб виносили на ношах бригади швидкої медичної допомоги, їм надається медична допомога.

Постраждалі - люди похилого віку, їхній стан наразі точно не відомий.

Інше влучання в Київському районі було біля будівлі ресторану. Третє влучання - у дорожнє покриття на одній з центральних вулиць міста (Шевченківський район). Пошкоджене скління та фасад житлової семиповерхівки.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у Харкові внаслідок атаки дрона виникла пожежа у багатоповерхівці в Київському районі. На другому поверсі спалахнула пожежа, охопивши 50 "квадратів". За попередніми даними, постраждало 2 особи.

Нагадаємо, у ніч проти 26 лютого у Бучанському районі Київської області російський ударний дрон влучив у житловий будинок.

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