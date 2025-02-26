Під Києвом "Шахед" влучив у приватний будинок: фото та відео масштабної пожежі

фото: поліція

У Бучанському районі Київської області російський ударний дрон влучив у житловий будинок

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язків голови Київської ОВА Миколу Калашника.

Дрон врізався у двоповерховий приватний будинок, спалахнула масштабна пожежа. У мережі повідомляють, що влучання сталося у селі Крюківщина під Києвом.

Калашник зазначив, що у цьому ж районі внаслідок атаки постраждала дівчина 19 років, у неї забійна рана голови. Дівчину госпіталізували до місцевої лікарні.

У поліції оприлюднили фото з місця події.

Нагадаємо, у ніч на 25 лютого російські безпілотники також атакували Київську область. У двох районах зафіксовані руйнування.