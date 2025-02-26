За минулу добу ворог атакував Запорізьку область 499 разів: є поранений
Росіяни минулої доби 499 разів атакували Запорізьку область, постраждав чоловік
Про це повідомив очільник начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, 57-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Степногірськ.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 499 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.
Ворог здійснив 11 авіаційних ударів по П'ятихатках, Кам'янському та Гуляйполю.
Окрім того, 280 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, П'ятихатки, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
Також 5 обстрілів із РСЗВ накрили Щербаки, Малу Токмачку та Новоданилівку.
Ще 203 артудари завдано по території Степногірська, П'ятихаток, Кам'янського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 29 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти 26 лютого завдали дронового удару по Харкову. Зафіксовано влучання ворожих безпілотників у двох районах міста. На Київщині російський ударний дрон влучив у житловий будинок.