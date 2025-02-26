Удар дрона по будинку під Києвом: у згорілій будівлі виявили тіло людини

фото: поліція

Внаслідок дронової атаки у ніч проти 26 лютого загинула одна людина, також відомо про двох постраждалих

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Станом на ранок відомо, що у Бучанському районі пошкоджено вісім приватних будинків, два гаражних приміщення, паркан, вісім автомобілів та знищено три авто.

Також повідомляється, що рятувальники виявили під час ліквідації пожежі двоповерховому приватному будинку тіло людини.

У поліції додали, що у цьому ж районі внаслідок атаки дрона пошкоджено чотири багатоповерхівки. Постраждали 19-річна дівчина та 43-річний чоловік.

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області російський ударний дрон влучив у житловий будинок. Раніше з'явилися фото та відео з місця масштабної пожежі. Відомо, що двоповерховий будинок повністю був знищений вогнем.

Також раніше у мережі з'явилося відео моменту влучання дрона у будинок під Києвом.