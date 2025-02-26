Силы ПВО сбили 110 российских беспилотников, 66 – локационно потеряны

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 26 февраля русские войска выпустили по Украине 177 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 110 вражеских дронов, еще 66 – были локационно утрачены

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что враг запустил ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направления: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 110 ударных БПЛА типа Шахед и беспилотников других типов в 10 областях.

Еще 66 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряно (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Сумщина.

Напомним, российские войска в ночь на 26 февраля нанесли дроновый удар по Харькову. Зафиксировано попадание вражеских беспилотников в двух районах города.

В Киевской области российский ударный дрон попал в жилой дом. Погиб один человек , также известно о двух пострадавших.

Ранее мы сообщали, что за сутки украинские военные уничтожили 1170 кафиров и 190 единиц техники.