На Херсонщині росіяни вбили одну людину, ще 8 – дістали поранення
У Херсонській області внаслідок російської агресії минулої доби у вівторок, 25 лютого, одна людина загинула і ще восьмеро зазнали поранень
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 36 населених пунктів.
Російські військові били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків.
Також окупанти понівечили стільникову вежу, гараж та приватні автомобілі.
Силам протиповітряної оборони в нашій області вдалось знищити 1 "Shahed-131/136"
Нагадаємо, російські війська у ніч проти 26 лютого завдали дронового удару по Харкову. Зафіксовано влучання ворожих безпілотників у двох районах міста.
На Київщині російський ударний дрон влучив у житловий будинок. Загинула одна людина, також відомо про двох постраждалих.