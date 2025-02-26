ЗСУ отримали на озброєння бойові дрони "Відьмак"
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси "Відьмак" вітчизняного виробництва
Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.
Високошвидкісні FPV-дрони "Відьмак" здатні наздогнати будь-яку колісну техніку росіян.
Зазначається, що компактні розміри дронів дозволяють нести заряд, потужності якого достатньо для ефективного ураження бронетехніки і захищених вогневих позицій окупантів.
"При цьому коптер розвиває значну швидкість і може різко маневрувати. "Пташки" комплексу працюють вдень і вночі, виявляючи і розпізнаючи типові ворожі цілі", — йдеться в повідомленні Міноборони.
Нагадаємо, на озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони "ZEUS" і "HADES".
Раніше Міністерство оборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва.
Також нещодавно на озброєння ЗСУ надійшов безпілотний авіакомплекс "Poseidon".