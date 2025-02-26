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26 лютого 2025, 07:15

ЗСУ отримали на озброєння бойові дрони "Відьмак"

26 лютого 2025, 07:15
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси "Відьмак" вітчизняного виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Високошвидкісні FPV-дрони "Відьмак" здатні наздогнати будь-яку колісну техніку росіян.

Зазначається, що компактні розміри дронів дозволяють нести заряд, потужності якого достатньо для ефективного ураження бронетехніки і захищених вогневих позицій окупантів.

"При цьому коптер розвиває значну швидкість і може різко маневрувати. "Пташки" комплексу працюють вдень і вночі, виявляючи і розпізнаючи типові ворожі цілі", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, на озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони "ZEUS" і "HADES".

Раніше Міністерство оборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва.

Також нещодавно на озброєння ЗСУ надійшов безпілотний авіакомплекс "Poseidon".

війна Міноборони ЗСУ дрон БПЛА безпілотний авіакомплекс
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