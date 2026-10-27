На Львівщині водій не пропустив кортеж із загиблим військовим
На Львівщині судили водія вантажівки. Він не пропустив службове авто, яке супроводжувало траурний кортеж із тілом загиблого військовослужбовця
Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.
Водій вантажівки їхав у бік Львова. Він не пропустив службовий автомобіль Renault з увімкненими проблисковими маячками. Цей автомобіль супроводжував траурний кортеж із тілом загиблого захисника. В результаті сталась аварійна ситуація.
Суд призначив водію вантажівки штраф у розмірі 1445 гривень.
Нагадаємо, раніше у Вінниці вандали пограбували могилу Назарія Гринцевича, наймолодшого захисника "Азовсталі", відомого за позивним "Грінка". Його мати повідомила про те, що з могили зникли дерев'яна булава та три свічки.
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