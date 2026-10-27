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27 жовтня 2026, 21:58

Режим тиші в Олешках триватиме до 1 листопада: порушень поки не фіксували

27 жовтня 2026, 21:58
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Україна та Росія дотримуються домовленостей про режим тиші на визначених територіях тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, де мають провести гуманітарну місію. Станом на 17:30 27 жовтня порушень припинення вогню не зафіксували

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

"Станом на 17:30 27 жовтня Україна та Росія дотримуються домовленостей про режим тиші на визначених територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії. Він триває від сьогодні з 3:00 за київським часом та 4:00 за московським часом", — зазначив омбудсман.

За його словами, режим тиші діятиме до 1 листопада, 22:59. Станом на час публікації повідомлення жодна зі сторін не зафіксувала порушень припинення вогню.

Лубінець також повідомив, що гуманітарну місію проводять спільно з уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.

"Сподіваюся, що надалі триватиме все згідно з узгодженим планом і нам вдасться допомогти цивільним громадянам, які так очікують допомоги в Олешках", — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, що в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонщини розпочалася гуманітарна місія з порятунку українців. У районі її проведення оголосили двостороннє припинення вогню.

Раніше український та російський генеральні штаби повідомили, що з ночі 27 жовтня запроваджують режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках.

У Генштабі ЗСУ також закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію про маршрути пересування людей і гуманітарних колон під час організації евакуації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, ймовірно, намагатиметься організувати евакуацію мешканців окупованих Олешок так, щоб люди виїжджали в напрямку РФ, а не на підконтрольну Україні територію.

За даними Херсонської ОВА, в окупованих Олешках близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.

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